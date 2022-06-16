Песков: Россия и США не ведут диалог по Украине
Москва и Вашингтон не ведут диалог по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».
«Нет, не идет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
По его словам, диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке. Поэтому говорить об итогах саммита президентов России и США в Женеве, который состоялся 16 июня 2021 г., — «дело неблагодарное», добавил Песков.
Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошел 16 июня прошлого года. Переговоры сторон продлились более 3 часов. Президенты оценили состояние и перспективы отношений России и США, стратегическую безопасность, информационную безопасность и киберпреступность, а также ситуацию в Белоруссии, на Украине и Ближнем Востоке.
В феврале этого года также обсуждалось проведение саммита Путина и Байдена. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил им провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе с условием, что Россия не вторгнется на Украину.
Елисейский дворец затем сообщил, что президенты России и США согласились с принципом проведения такого саммита. Его содержание должны были подготовить министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи 24 февраля. В этот день началась спецоперация России на Украине. После этого отношения России со странами Запада резко ухудшились, США и другие государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций.