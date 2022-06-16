Песков: Россия и США не ведут диалог по Украине

Елисейский дворец затем сообщил, что президенты России и США согласились с принципом проведения такого саммита. Его содержание должны были подготовить министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи 24 февраля. В этот день началась спецоперация России на Украине. После этого отношения России со странами Запада резко ухудшились, США и другие государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций.