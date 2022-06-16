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Песков: Россия и США не ведут диалог по Украине

Ведомости

Москва и Вашингтон не ведут диалог по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Нет, не идет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

По его словам, диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке. Поэтому говорить об итогах саммита президентов России и США в Женеве, который состоялся 16 июня 2021 г., — «дело неблагодарное», добавил Песков.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошел 16 июня прошлого года. Переговоры сторон продлились более 3 часов. Президенты оценили состояние и перспективы отношений России и США, стратегическую безопасность, информационную безопасность и киберпреступность, а также ситуацию в Белоруссии, на Украине и Ближнем Востоке.

В феврале этого года также обсуждалось проведение саммита Путина и Байдена. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил им провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе с условием, что Россия не вторгнется на Украину.

Елисейский дворец затем сообщил, что президенты России и США согласились с принципом проведения такого саммита. Его содержание должны были подготовить министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи 24 февраля. В этот день началась спецоперация России на Украине. После этого отношения России со странами Запада резко ухудшились, США и другие государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных