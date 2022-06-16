Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной
Поездка канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Франции Эммануэля Макрона в Киев не принесет пользы, написал зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter.
«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой», — написал Медведев. По его словам, эта поездка никак не приближает Украину к миру, несмотря на то, что «часики тикают».
Шольц, Драги и Макрон утром 16 июня прибыли в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель поездки — продемонстрировать поддержку Украины и попытаться преодолеть критику со стороны Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия, говорится в сообщении телеканала RAI News. Вторая цель визита — дать сигнал президенту России Владимиру Путину, что «единство Евросоюза не обсуждается, что Кремль не сможет разъединить Европу, даже если сократит поставки газа, что приведет к росту цен на него». По данным телеканала, политики в настоящее время находятся в Ирпене.
Пресс-служба немецкого кабмина также сообщила, что вместе с лидерами ФРГ, Франции и Италии в страну прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис. «Цель визита — подать украинскому президенту сигнал европейской солидарности», — написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев пояснил «Ведомостям», что Драги, Шольц и Макрон в ходе визита в Киев будут доносить до руководства Украины мысль о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева. О необходимости территориальных уступок 12 июня заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.