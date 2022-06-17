В ЛНР сообщили о сдаче в плен части украинских военнослужащих на «Азоте»

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сообщил Марочко. По его словам, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям пока не разглашается в целях безопасности военных.