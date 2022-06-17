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В ЛНР сообщили о сдаче в плен части украинских военнослужащих на «Азоте»

Ведомости

Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившихся на территории комбината «Азот» в Северодонецке, начала сдаваться в плен, передает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на офицера Народной милиции республики Андрея Марочко. 

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — сообщил Марочко. По его словам, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям пока не разглашается в целях безопасности военных.

«Сейчас очень активно работают (украинские) заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украине», — заключил он.

Накануне Марочко сообщил, что подразделения ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината «Азот». По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских военных. 

В конце мая подразделения народной милиции ЛНР взяли Северодонецк в оперативное окружение. Спустя несколько дней глава республики Леонид Пасечник сообщил, что под контроль военных республики перешла треть Северодонецка. Пасечник подчеркнул, что основной задачей ЛНР сейчас является освобождение именно Северодонецка и Лисичанска. По его словам, на этих направлениях группировка украинских войск насчитывает порядка 10 000 человек.

15 июня российские военные открыли гуманитарный коридор с территории комбината «Азот» для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей). Украинским военным предлагалось «прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», однако в итоге украинская сторона сорвала эвакуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных