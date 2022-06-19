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В Казахстане призвали запретить ядерное оружие из-за ситуации на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал все государства разработать план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 г. Такое предложение он выдвинул в статье в преддверии встречи государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия, которая состоится 21-23 июня в Вене.

Министр отметил, что Казахстан после распада Советского Союза добровольно отказался от положения четвертой ядерной державы мира. В 1993 г. республика присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе государства, не обладающего ядерным оружием. 

«Фактически ДЗЯО представляет собой отражение неудовлетворенности большинства государств – членов ООН игнорированием ядерными странами своих обязательств по ядерному разоружению, закрепленных в ряде международных договоров и документов», — заявил Тлеуберди.

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По данным генсека ООН Антониу Гутерриша, которые приводит министр, сегодня по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, а «возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны». 

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — заявил политик. 

Министр призывает все государства, в том числе ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 г. Однако, по его мнению, на пути к достижению этой цели есть «множество политических и технических препятствий». 

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 г. Документ узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил ними статус ядерных держав. 

Его суть заключается в том, что государства - члены клуба обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те, в свою очередь, соглашались не создавать или не приобретать оружие массового поражения. При этом производство и использование мирного атома не запрещено.

Участником договора является 191 государство. Его не подписали Индия, Пакистан и Израиль. КНДР вышла из него уже после подписания. По разным оценкам, эти четыре страны считаются обладателями ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных