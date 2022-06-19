В Казахстане призвали запретить ядерное оружие из-за ситуации на Украине
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди призвал все государства разработать план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 г. Такое предложение он выдвинул в статье в преддверии встречи государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия, которая состоится 21-23 июня в Вене.
Министр отметил, что Казахстан после распада Советского Союза добровольно отказался от положения четвертой ядерной державы мира. В 1993 г. республика присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе государства, не обладающего ядерным оружием.
«Фактически ДЗЯО представляет собой отражение неудовлетворенности большинства государств – членов ООН игнорированием ядерными странами своих обязательств по ядерному разоружению, закрепленных в ряде международных договоров и документов», — заявил Тлеуберди.
По данным генсека ООН Антониу Гутерриша, которые приводит министр, сегодня по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, а «возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».
«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — заявил политик.
Министр призывает все государства, в том числе ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 г. Однако, по его мнению, на пути к достижению этой цели есть «множество политических и технических препятствий».
Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 г. Документ узаконил ядерные арсеналы России, Великобритании, Китая, США и Франции и закрепил ними статус ядерных держав.
Его суть заключается в том, что государства - члены клуба обязались не передавать ядерные технологии другим сторонам, а те, в свою очередь, соглашались не создавать или не приобретать оружие массового поражения. При этом производство и использование мирного атома не запрещено.
Участником договора является 191 государство. Его не подписали Индия, Пакистан и Израиль. КНДР вышла из него уже после подписания. По разным оценкам, эти четыре страны считаются обладателями ядерного оружия.