Песков призвал не задавать вопросов о возможности ядерной войны

12 мая зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возникновение прямого конфликта России и НАТО станет катастрофическим сценарием для всех, так как он может перерасти в ядерную войну. Тогда Песков сказал, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, которое могло бы привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что такие заявления делали представители России, НАТО и президент США Джо Байден.