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Песков призвал не задавать вопросов о возможности ядерной войны

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ нужно быть профессиональными, чтобы не задавать вопросов о возможности ядерной войны, а спикерам — мудрыми, чтобы на них не отвечать.

«Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», – заявил Песков в интервью «РИА Новости».

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в январе постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, приняли заявление о недопустимости ядерной войны. «Риски (ядерной войны. — "Ведомости") весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — подчеркивал тогда Лавров.

12 мая зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возникновение прямого конфликта России и НАТО станет катастрофическим сценарием для всех, так как он может перерасти в ядерную войну. Тогда Песков сказал, что и Россия, и НАТО хотят избежать прямого столкновения, которое могло бы привести к ядерной войне. Он подчеркнул, что такие заявления делали представители России, НАТО и президент США Джо Байден.

6 мая замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев отметил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, потому что не соответствует задачам спецоперации. По его словам, Москва твердо придерживается позиции, что «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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