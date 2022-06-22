Байден назвал кризис на Украине состязанием на выносливость между РФ и ЕС

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине. «Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины», — отмечал он. Джонсон посетил Киев 17 июня, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.