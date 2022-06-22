Байден назвал кризис на Украине состязанием на выносливость между РФ и ЕС
Ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«На каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — отметил Байден (цитата по ТАСС).
По его словам, коллективный должен должен «терпеть издержки», которые проявляются на фоне сложившейся геополитической ситуации. При этом Байден отрицательно ответил на вопрос о том, не опасается ли он того, что западный альянс, действующий против России, уже фактически раскололся.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине. «Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины», — отмечал он. Джонсон посетил Киев 17 июня, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что никто не знает, как долго будут длиться боевые действия, но альянс должен быть готов оказывать Киеву помощь, если они затянутся.