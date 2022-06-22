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Байден назвал кризис на Украине состязанием на выносливость между РФ и ЕС

Ведомости

Ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом, заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. 

«На каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — отметил Байден (цитата по ТАСС).

По его словам, коллективный должен должен «терпеть издержки», которые проявляются на фоне сложившейся геополитической ситуации. При этом Байден отрицательно ответил на вопрос о том, не опасается ли он того, что западный альянс, действующий против России, уже фактически раскололся. 

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что в мире появляется усталость от темы конфликта на Украине. «Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что по всему миру начинает появляться небольшая усталость от темы Украины», — отмечал он. Джонсон посетил Киев 17 июня, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что никто не знает, как долго будут длиться боевые действия, но альянс должен быть готов оказывать Киеву помощь, если они затянутся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных