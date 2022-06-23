Песков ответил на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем
Об упразднении границы России с занятой ее войсками Запорожской областью речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса. Об этом речи не идет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Накануне, 22 июня, член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости упразднения государственной границы России с регионом.
«Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев. Соответственно, этой границы не должно быть», — сказал Рогов (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, 8 июня Рогов заявил о намерении войти в состав России до конца года.
Ранее также ряд российских политиков и государственных деятелей намекали на интеграцию части Запорожской и также занятой российскими войсками Херсонской области с Россией. Так, например, в середине мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей в одном государстве с полуостровом.
Также в мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России. Песков в ответ неоднократно заявлял, что жители этих регионов «должны сами решать свою судьбу».