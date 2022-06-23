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Песков ответил на вопрос об упразднении границы России с Запорожьем

Ведомости

Об упразднении границы России с занятой ее войсками Запорожской областью речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса. Об этом речи не идет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Накануне, 22 июня, член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости упразднения государственной границы России с регионом.

«Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев. Соответственно, этой границы не должно быть», — сказал Рогов (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, 8 июня Рогов заявил о намерении войти в состав России до конца года.

Ранее также ряд российских политиков и государственных деятелей намекали на интеграцию части Запорожской и также занятой российскими войсками Херсонской области с Россией. Так, например, в середине мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей в одном государстве с полуостровом.

Также в мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России. Песков в ответ неоднократно заявлял, что жители этих регионов «должны сами решать свою судьбу».

Ранее по теме: Пророссийские власти Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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