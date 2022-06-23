Верховный суд Чехии отказал Украине в выдаче россиянина Франчетти
Верховный суд Чехии отказал украинской стороне в выдаче россиянина Александра Франчетти, заявил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг. Киевские власти обвиняют Франчетти в причастности к событиям 2014 г., в результате которых Крым вошел в состав России.
«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека», — пояснил Венинг (цитата по ТАСС).
12 сентября 2021 г. российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. 14 сентября чешский суд отправил гражданина России под стражу. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов ранее рассказывал, что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.