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Верховный суд Чехии отказал Украине в выдаче россиянина Франчетти

Ведомости

Верховный суд Чехии отказал украинской стороне в выдаче россиянина Александра Франчетти, заявил официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг. Киевские власти обвиняют Франчетти в причастности к событиям 2014 г., в результате которых Крым вошел в состав России.

«Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека», — пояснил Венинг (цитата по ТАСС).

12 сентября 2021 г. российское посольство в Чехии сообщило о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. 14 сентября чешский суд отправил гражданина России под стражу. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов ранее рассказывал, что Франчетти являлся одним из участников «Крымской весны», в результате которой Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Это подтвердил представитель украинского МИДа Олег Николенко. По его словам, Франчетти хотят привлечь к ответственности «за совершение ряда преступлений» против Украины.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных