Главы стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита

«Несмотря на пандемию COVID-19 и другие вызовы, в 2022 г. страны БРИКС совместно продолжали укреплять солидарность и углублять сотрудничество, в частности, в области экономики, мира и безопасности, гуманитарных обменов, общественного здравоохранения и устойчивого развития посредством проведения ряда встреч и мероприятий, а также способствовали достижению ощутимых результатов сотрудничества в формате БРИКС», — указано в документе.