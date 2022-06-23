Главы стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита
Лидеры государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли Пекинскую декларацию XIV саммита объединения, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
«Несмотря на пандемию COVID-19 и другие вызовы, в 2022 г. страны БРИКС совместно продолжали укреплять солидарность и углублять сотрудничество, в частности, в области экономики, мира и безопасности, гуманитарных обменов, общественного здравоохранения и устойчивого развития посредством проведения ряда встреч и мероприятий, а также способствовали достижению ощутимых результатов сотрудничества в формате БРИКС», — указано в документе.
Положения декларации затрагивают следующие области: укрепление и реформирование системы глобального управления, совместная работа в духе солидарности по борьбе с COVID-19, обеспечение мира и безопасности, содействие экономическому восстановлению, углубление гуманитарных обменов и институциональные улучшения.
Государства приняли решение и далее обсуждать возможность принять в объединение новые страны, призвали ведущие развитые страны к ответственному экономическому развитию, свободному от политики, поддержали дальнейшее сотрудничество в области таможенного контроля, а также выступили против гонки вооружения в космосе.
14-й саммит БРИКС под председательством Китая работал в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы стран объединения: президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин.