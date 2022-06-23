Газета
Политика

Главы стран БРИКС приняли декларацию по итогам саммита

Ведомости

Лидеры государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли Пекинскую декларацию XIV саммита объединения, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. 

«Несмотря на пандемию COVID-19 и другие вызовы, в 2022 г. страны БРИКС совместно продолжали укреплять солидарность и углублять сотрудничество, в частности, в области экономики, мира и безопасности, гуманитарных обменов, общественного здравоохранения и устойчивого развития посредством проведения ряда встреч и мероприятий, а также способствовали достижению ощутимых результатов сотрудничества в формате БРИКС», — указано в документе.

Положения декларации затрагивают следующие области: укрепление и реформирование системы глобального управления, совместная работа в духе солидарности по борьбе с COVID-19, обеспечение мира и безопасности, содействие экономическому восстановлению, углубление гуманитарных обменов и институциональные улучшения.

Государства приняли решение и далее обсуждать возможность принять в объединение новые страны, призвали ведущие развитые страны к ответственному экономическому развитию, свободному от политики, поддержали дальнейшее сотрудничество в области таможенного контроля, а также выступили против гонки вооружения в космосе.

14-й саммит БРИКС под председательством Китая работал в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы стран объединения: президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава ЮАР Сирил Рамафоса и председатель КНР Си Цзиньпин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных