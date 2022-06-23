Зеленский: Украина может провести армейскую реформу по «израильской» модели

В Израиле годный к службе гражданин должен отслужить до поступления в вуз, и Зеленский отметил, что такой вариант рассматривается. «Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – сказал Зеленский.