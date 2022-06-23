Зеленский: Украина может провести армейскую реформу по «израильской» модели
Украина готовится к армейской реформе, и не исключено, что будет изменен подход к призыву, например, может быть внедрена израильская система, которая подразумевает сначала службу, а потом уже получение высшего образования, заявил президент страны Владимир Зеленский во время разговора со студентами из Израиля. Об этом сообщает ТАСС.
В Израиле годный к службе гражданин должен отслужить до поступления в вуз, и Зеленский отметил, что такой вариант рассматривается. «Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – сказал Зеленский.
Зеленский не уточнил, в случае принятия израильской модели затронет ли призыв и женщин. Он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих «уже не будут как раньше».
21 мая Зеленский заявил, что в настоящее время численность украинской армии составляет 700 000 человек. По его словам, до 2022 г. она составляла около 250 000-260 000 человек, а в начале года он подписал указ о ее увеличении еще на 100 000. 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в стране сейчас «сильнейшая армия в Европе».