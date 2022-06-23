Украина подала иск против России в ЕСПЧ
Министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи со специальной военной операцией, сообщил глава ведомства Денис Малюська в социальных сетях.
«В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам», — цитирует Малюську пресс-служба министерства. По его словам, иск касается периода от 24 февраля до 7 апреля, когда «российские войска ушли с окраин Киева».
11 июня президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 г., когда РФ решила выйти из Совета Европы. По решениям, принятым раньше этой даты, Россия продолжит выплаты, они будут осуществляться в рублях на счета в российских банках.
Кроме того, постановления ЕСПЧ нельзя будет считать основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. Документ предусматривает создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.