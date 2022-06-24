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Политика

Пророссийские власти Херсона сообщили о гибели главы управления спорта

Ведомости

В результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко. Об этом сообщил «РИА Новости» замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов.

«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко», — сообщил Стремоусов. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль.

До этого, 21 июня, было совершено покушение на пророссийского главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. C его слов, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию. Кроме того, в конце мая было совершено покушение на пророссийского мэра Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области) Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. Инцидент начал расследовать Следственный комитет России.

Ранее ряд российских политиков и государственных деятелей допускали интеграцию части Запорожской и также занятой российскими войсками Херсонской области с Россией, которую неоднократно анонсировали представители действующих там ВГА. Так, например, в середине мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей в одном государстве с полуостровом.

Также в мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России. Песков в ответ неоднократно заявлял, что жители этих регионов «должны сами решать свою судьбу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных