Пророссийские власти Херсона сообщили о гибели главы управления спорта
В результате теракта в Херсоне погиб начальник управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Дмитрий Савлученко. Об этом сообщил «РИА Новости» замруководителя ВГА Кирилл Стремоусов.
«Да, это погиб мой сотрудник. Руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко», — сообщил Стремоусов. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль.
До этого, 21 июня, было совершено покушение на пророссийского главу поселка Чернобаевка близ Херсона Юрия Турулева. C его слов, на дороге, по которой он ехал на работу, сработал фугасный снаряд. Турулев получил осколочные ранения и контузию. Кроме того, в конце мая было совершено покушение на пророссийского мэра Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС в Запорожской области) Андрея Шевчика. Взрывное устройство сработало в подъезде дома Шевчика, он и его охранник были ранены. Инцидент начал расследовать Следственный комитет России.
Ранее ряд российских политиков и государственных деятелей допускали интеграцию части Запорожской и также занятой российскими войсками Херсонской области с Россией, которую неоднократно анонсировали представители действующих там ВГА. Так, например, в середине мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей в одном государстве с полуостровом.
Также в мае вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области в июле. Он отметил, что ни у кого нет сомнений, что Запорожская область, ДНР и ЛНР также будут в составе России. Песков в ответ неоднократно заявлял, что жители этих регионов «должны сами решать свою судьбу».