Politico: Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ

Баканов был назначен на пост главы СБУ в 2019 г. Это решение тогда подверглось критике со стороны оппозиционно настроенных сил в правительстве. «Мы крайне недовольны его работой и сосредоточены на том, чтобы избавиться от него. Мы также не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нужны навыки антикризисного управления, которыми, как мы считаем, он не обладает», — заявил чиновник, близкий к Зеленскому.