Politico: Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ
Президент Владимир Зеленский хочет сменить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова из-за отсутствия навыков антикризиского управления, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к украинскому лидеру, а также западного дипломата.
Баканов был назначен на пост главы СБУ в 2019 г. Это решение тогда подверглось критике со стороны оппозиционно настроенных сил в правительстве. «Мы крайне недовольны его работой и сосредоточены на том, чтобы избавиться от него. Мы также не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нужны навыки антикризисного управления, которыми, как мы считаем, он не обладает», — заявил чиновник, близкий к Зеленскому.
По информации издания, президент не удовлетворен не только работой Баканова, но и всей службы, которой он руководит. «Очень многие начальники региональных управлений СБУ вели себя очень странно. Некоторые убежали. Один парень, например, в Чернигове сжег целое здание СБУ без всякой причины, просто потому что у него не было времени вывозить все документы», — сообщил источник издания.
В конце мая Зеленский уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. В своем Telegram-канале он пояснил, что Дудин не работал на защиту города с первых дней боевых действий, а думал только о себе лично. «Какие мотивы — правоохранители выяснят», — подчеркнул глава государства.
Помимо Дудина президент также сменил главу СБУ Львовской области Ивана Осипчука на Артема Бондаренко, а затем лишил званий двух высших офицеров СБУ — экс-начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко за «предательство родины».