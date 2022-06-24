В Госдуме предложили назвать 3 сентября Днем Победы над «милитаристской Японией»

«Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости. Также важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на «милитаристскую Японию», то есть на действовавший в 1945 г. в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны», – говорится в пояснительной записке.