В Госдуме предложили назвать 3 сентября Днем Победы над «милитаристской Японией»
Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий переименовать 3 сентября в «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны», следует из документа, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Сейчас эта воинская дата носит название «День окончания Второй мировой войны». С инициативой выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Картаполов и Георгий Карлов и коммунисты Алексей Корниенко, Николай Коломейцев, Дмитрий Новиков и Николай Харитонов, а также сенаторы от Сахалинской области Григорий Карасин и Юрий Архаров. Поправки могут быть внесены в ст. 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
Авторы законопроекта напоминают, что во время Второй мировой войны Япония хотела достичь «мирового господства» и день победы над агрессором имел широкое распространение в СССР, сейчас же празднование этой даты носит региональный характер – в Сахалинской области 3 сентября назван «Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов».
«Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости. Также важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на «милитаристскую Японию», то есть на действовавший в 1945 г. в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны», – говорится в пояснительной записке.
Жители России должны знать о подвиге, совершенном их предками не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, считает один из авторов законопроекта Алексей Корниенко. «Дальневосточная Победа, как ее называют дальневосточники, станет всероссийским праздником», – пояснил депутат. По его словам, в Госдуме законопроект рассмотрят и примут уже на следующей неделе, и, по мнению Корниенко, так Россия сможет вернуться к «первоначальной модели обозначения этого праздника».
Авторы отмечают, что нынешняя администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды с начала спецоперации на Украине позволяет себе обвинения в «агрессии» в адрес России и угрожает тем, что «заставит заплатить дорогую цену». Япония присоединилась к странам Запада и заблокировала резервы Банка России, ввела персональные санкции в отношении высшего руководства страны.