Краснов сообщил об отказе нескольких стран выдавать России преступников

23 марта Краснов сообщил, что Генеральная прокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров. По словам Краснова, в условиях применения руководством ассоциации и рядом сенаторов МАП «двойных стандартов к оценке юридических фактов» Генеральная прокуратура «не имеет морального права далее сохранять членство в МАП». Он напомнил, что МАП не отреагировала на проявление ксенофобии по отношению к русскоговорящим людям за рубежом и восемь лет бездействовала, когда ВСУ обстреливали Донбасс.