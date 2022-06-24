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Политика

Краснов сообщил об отказе нескольких стран выдавать России преступников

Ведомости

Несколько европейских стран отказались сотрудничать с Россией по выдаче обвиняемых в преступлениях, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.

«Некоторые коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле», — рассказал Краснов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, такое решение приняли Германия, Великобритания, Италия, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

Краснов отметил, что эти страны по политическим мотивам отказались выдавать России обвиняемых, в том числе в особо тяжких преступлениях. Он подчеркнул, что Москва не будет копировать такое «неразумное поведение» и продолжит выполнять необходимые меры, предусмотренные законом и международными соглашениями.

23 марта Краснов сообщил, что Генеральная прокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров. По словам Краснова, в условиях применения руководством ассоциации и рядом сенаторов МАП «двойных стандартов к оценке юридических фактов» Генеральная прокуратура «не имеет морального права далее сохранять членство в МАП». Он напомнил, что МАП не отреагировала на проявление ксенофобии по отношению к русскоговорящим людям за рубежом и восемь лет бездействовала, когда ВСУ обстреливали Донбасс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных