Краснов сообщил об отказе нескольких стран выдавать России преступников
Несколько европейских стран отказались сотрудничать с Россией по выдаче обвиняемых в преступлениях, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.
«Некоторые коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле», — рассказал Краснов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, такое решение приняли Германия, Великобритания, Италия, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.
Краснов отметил, что эти страны по политическим мотивам отказались выдавать России обвиняемых, в том числе в особо тяжких преступлениях. Он подчеркнул, что Москва не будет копировать такое «неразумное поведение» и продолжит выполнять необходимые меры, предусмотренные законом и международными соглашениями.
23 марта Краснов сообщил, что Генеральная прокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров. По словам Краснова, в условиях применения руководством ассоциации и рядом сенаторов МАП «двойных стандартов к оценке юридических фактов» Генеральная прокуратура «не имеет морального права далее сохранять членство в МАП». Он напомнил, что МАП не отреагировала на проявление ксенофобии по отношению к русскоговорящим людям за рубежом и восемь лет бездействовала, когда ВСУ обстреливали Донбасс.