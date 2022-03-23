Генпрокуратура сообщила о выходе из Международной ассоциации прокуроров
Генпрокурор России Игорь Краснов написал письмо генсекретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе ведомства из МАП, говорится на сайте Генпрокуратуры.
В письме Краснов отметил, что повсеместно, в том числе в западных СМИ, присутствует «унижение и преследование всех русскоговорящих, угрозы в их адрес, призывы к убийству, причинению физического вреда и т. д., по уровню истерии сравнимые с периодом до геноцида по национальному признаку в 30-40 гг. прошлого века». «При этом проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП. Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы», — отметил генпрокурор.
Он добавил, что восемь лет МАП бездействовала в связи с массовыми преступлениями властей Украины в Донбассе, не отреагировала на многочисленные артобстрелы жилых кварталов региона, пытки и массовые убийства русскоговорящих людей. По словам Краснова, в условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП «двойных стандартов к оценке юридических фактов» Генеральная прокуратура «не имеет морального права далее сохранять членство в МАП». Также будет расторгнуто соглашение о сотрудничестве по обеспечению работы регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге.
Генпрокурор выразил уверенность, что без России МАП может превратиться из глобальной правовой структуры в региональную политическую, и полная ответственность за это ложится на руководство ассоциации.
Международная ассоциация прокуроров была создана в 1995 г. В настоящее время в исполком входит 30 членов из 28 стран, представляющих основные регионы мира. В 2013 г. ежегодная конференция МАП впервые прошла в России, она объединила около 500 000 прокуроров более чем из 170 стран. В ноябре 2017 г. в Петербурге был открыт первый региональный офис МАП для сотрудничества прокуроров стран СНГ и Восточной Европы.