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Генпрокуратура сообщила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Ведомости

Генпрокурор России Игорь Краснов написал письмо генсекретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе ведомства из МАП, говорится на сайте Генпрокуратуры.

В письме Краснов отметил, что повсеместно, в том числе в западных СМИ, присутствует «унижение и преследование всех русскоговорящих, угрозы в их адрес, призывы к убийству, причинению физического вреда и т. д., по уровню истерии сравнимые с периодом до геноцида по национальному признаку в 30-40 гг. прошлого века». «При этом проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП. Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы», — отметил генпрокурор.

Он добавил, что восемь лет МАП бездействовала в связи с массовыми преступлениями властей Украины в Донбассе, не отреагировала на многочисленные артобстрелы жилых кварталов региона, пытки и массовые убийства русскоговорящих людей. По словам Краснова, в условиях применения руководством Ассоциации и рядом сенаторов МАП «двойных стандартов к оценке юридических фактов» Генеральная прокуратура «не имеет морального права далее сохранять членство в МАП». Также будет расторгнуто соглашение о сотрудничестве по обеспечению работы регионального представительства МАП в Санкт-Петербурге.

Генпрокурор выразил уверенность, что без России МАП может превратиться из глобальной правовой структуры в региональную политическую, и полная ответственность за это ложится на руководство ассоциации.

Международная ассоциация прокуроров была создана в 1995 г. В настоящее время в исполком входит 30 членов из 28 стран, представляющих основные регионы мира. В 2013 г. ежегодная конференция МАП впервые прошла в России, она объединила около 500 000 прокуроров более чем из 170 стран. В ноябре 2017 г. в Петербурге был открыт первый региональный офис МАП для сотрудничества прокуроров стран СНГ и Восточной Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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