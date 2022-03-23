Генпрокуратура сообщила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

В письме Краснов отметил, что повсеместно, в том числе в западных СМИ, присутствует «унижение и преследование всех русскоговорящих, угрозы в их адрес, призывы к убийству, причинению физического вреда и т. д., по уровню истерии сравнимые с периодом до геноцида по национальному признаку в 30-40 гг. прошлого века». «При этом проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП. Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы», — отметил генпрокурор.