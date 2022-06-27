Reuters: G7 примет новый пакет санкций и доработает стратегию по ограничению цен на нефть
G7 примет новый пакет скоординированных мер по усилению давления на Россию в связи со спецоперацией на Украине. Также будет завершена работа над стратегией по ограничению цен на российскую нефть, сообщил высокопоставленный американский чиновник агентству Reuters в кулуарах ежегодного саммита организации.
«Лидеры G7 намерены достичь двух целей: напрямую затронуть доходы Путина, в частности через санкции в энергосфере, и свести к минимуму побочные эффекты от них на на экономики стран G7 и мира», — отметил американский чиновник. По его словам, «большая семерка» стремится нанести удар по российскому бюджету, выделяемому на военные действия, снизив мировые цены на энергоносители.
Заявление было сделано на фоне новости о грядущем дефолте России, опубликованной Bloomberg. Льготный период для пропущенных платежей по облигациям на сумму около $100 млн, заблокированных из-за санкций, заканчивается вечером 26 июня, писали «Ведомости». Как подчеркнул чиновник, это показывает, «насколько решительны действия, предпринятые США вместе с союзными странами и партнерами, а также насколько существенно они сказались на экономике России».
27 июня администрация США выпустила информационный бюллетень, в котором говорится, что государства G7 возьмут на себя «беспрецедентное долгосрочное обязательство в области безопасности по предоставлению Украине финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи в любом необходимом количестве». Это касается и обеспечения ее своевременным современным вооружением. Кроме того, семерка крупнейших экономик мира нацелена ограничить России доступ к промышленным ресурсам и технологиям, говорится в информационном бюллетене администрации США.
С 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах проходит саммит G7, на который впервые приглашены Швеция, Финляндия и Украина. Ранее сообщалось, что в рамках расширения антироссийских санкций страны «большой семерки» введут запрет на импорт российского золота, писало Reuters.