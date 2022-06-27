Reuters: G7 примет новый пакет санкций и доработает стратегию по ограничению цен на нефть

27 июня администрация США выпустила информационный бюллетень, в котором говорится, что государства G7 возьмут на себя «беспрецедентное долгосрочное обязательство в области безопасности по предоставлению Украине финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи в любом необходимом количестве». Это касается и обеспечения ее своевременным современным вооружением. Кроме того, семерка крупнейших экономик мира нацелена ограничить России доступ к промышленным ресурсам и технологиям, говорится в информационном бюллетене администрации США.