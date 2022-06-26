Bloomberg: Россия «в нескольких часах» от первого за 100 лет дефолта

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет. Вопрос о новой схеме выплат по еврооблигациям Песков перенаправил в Минфин. Он рассказал, что новый механизм оплаты поставок газа в рублях «показал свое удобство для продавцов и покупателей».