Bloomberg: Россия «в нескольких часах» от первого за 100 лет дефолта
Россия находится «всего в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, драматического момента в финансовой битве, которую США и другие страны ведут против Кремля из-за его спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg.
Льготный период для пропущенных платежей по облигациям на сумму около $100 млн, заблокированных из-за санкций, заканчивается вечером 26 июня. Bloomberg поясняет, что официального заявления о дефолте не будет, так как его обычно объявляют международные рейтинговые агентства, но они приостановили свою деятельность в России.
Авторы публикации считают, что на данный момент дефолт — это символическое событие, учитывая, что Россия уже является «экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира». Для российского государства это будет первый дефолт по внешнему долгу с 1918 г., когда большевики отказались выплачивать долги царского режима.
Вопрос в том, что будет дальше, поскольку в этот раз рынки столкнулись с уникальным сценарием неплатежеспособного заемщика, который обладает и желанием, и ресурсами, чтобы расплатиться с кредиторами, но не может этого сделать из-за санкций, отмечает агентство.
«Объявление дефолта — это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпуска долларовых долговых обязательств. Уже сейчас Россия не может брать кредиты у большинства зарубежных стран», — заявил экономист из Исследовательского института Nomura в Токио Такахидэ Киути.
Министр финансов РФ Антон Силуанов сослался на «форс-мажорные обстоятельства» как оправдание перехода на другую валюту платежа, назвав ситуацию «фарсом». По словам юристов, опрошенным агентством в июне, юридический аргумент о форс-мажоре не включает санкции.
30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет. Вопрос о новой схеме выплат по еврооблигациям Песков перенаправил в Минфин. Он рассказал, что новый механизм оплаты поставок газа в рублях «показал свое удобство для продавцов и покупателей».
Ранее Силуанов заявлял «Ведомостям», что расчеты по внешнему долгу России планируется проводить по механизму, аналогичному оплате российского газа для недружественных стран, но «в обратном порядке». Для получения платежа по еврооблигациям в их оригинальной валюте инвестору нужно будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.