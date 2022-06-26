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Экономика

Bloomberg: Россия «в нескольких часах» от первого за 100 лет дефолта

Ведомости

Россия находится «всего в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, драматического момента в финансовой битве, которую США и другие страны ведут против Кремля из-за его спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg. 

Льготный период для пропущенных платежей по облигациям на сумму около $100 млн, заблокированных из-за санкций, заканчивается вечером 26 июня. Bloomberg поясняет, что официального заявления о дефолте не будет, так как его обычно объявляют международные рейтинговые агентства, но они приостановили свою деятельность в России.

Авторы публикации считают, что на данный момент дефолт — это символическое событие, учитывая, что Россия уже является «экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира». Для российского государства это будет первый дефолт по внешнему долгу с 1918 г., когда большевики отказались выплачивать долги царского режима.

Ранее по теме: Как Минфин будет обслуживать еврооблигации в рублях

Вопрос в том, что будет дальше, поскольку в этот раз рынки столкнулись с уникальным сценарием неплатежеспособного заемщика, который обладает и желанием, и ресурсами, чтобы расплатиться с кредиторами, но не может этого сделать из-за санкций, отмечает агентство.

«Объявление дефолта — это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпуска долларовых долговых обязательств. Уже сейчас Россия не может брать кредиты у большинства зарубежных стран», — заявил экономист из Исследовательского института Nomura в Токио Такахидэ Киути.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сослался на «форс-мажорные обстоятельства» как оправдание перехода на другую валюту платежа, назвав ситуацию «фарсом». По словам юристов, опрошенным агентством в июне, юридический аргумент о форс-мажоре не включает санкции.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет. Вопрос о новой схеме выплат по еврооблигациям Песков перенаправил в Минфин. Он рассказал, что новый механизм оплаты поставок газа в рублях «показал свое удобство для продавцов и покупателей».

Ранее Силуанов заявлял «Ведомостям», что расчеты по внешнему долгу России планируется проводить по механизму, аналогичному оплате российского газа для недружественных стран, но «в обратном порядке». Для получения платежа по еврооблигациям в их оригинальной валюте инвестору нужно будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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