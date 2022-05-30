Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта России

«Наш Минфин, наши соответствующие ведомства будут осуществлять контакты. Наша позиция хорошо известна — никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть и готовность их платить — будь то в рублях или будь то по схеме, которая может быть более удобной для держателей бумаг. Поэтому все будет зависеть от этих контактов», — отметил Песков.