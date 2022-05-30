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Финансы

Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта России

Ведомости

У России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Наш Минфин, наши соответствующие ведомства будут осуществлять контакты. Наша позиция хорошо известна — никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть и готовность их платить — будь то в рублях или будь то по схеме, которая может быть более удобной для держателей бумаг. Поэтому все будет зависеть от этих контактов», — отметил Песков.

Вопрос о новой схеме выплат по еврооблигациям Песков перенаправил в Минфин. Он рассказал, что новый механизм оплаты поставок газа в рублях «показал свое удобство для продавцов и покупателей». 

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил «Ведомостям», что расчеты по внешнему долгу России планируется проводить по механизму, аналогичному оплате российского газа для недружественных стран, но «в обратном порядке». Для получения платежа по еврооблигациям в их оригинальной валюте инвестору нужно будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

25 мая закончился срок действия лицензии минфина США, которая позволяла России обслуживать свой госдолг в долларах. Американское министерство решило не продлевать действие документа.

В Минфине заявили, что такое решение ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Россия в отсутствие лицензии минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, утверждали в министерстве. Следующие выплаты по долларовым евробондам России предстоят 23-24 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных