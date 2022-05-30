Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта России
У России есть деньги для обслуживания своего суверенного долга и она готова их платить, никаких объективных причин для дефолта страны нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наш Минфин, наши соответствующие ведомства будут осуществлять контакты. Наша позиция хорошо известна — никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть и готовность их платить — будь то в рублях или будь то по схеме, которая может быть более удобной для держателей бумаг. Поэтому все будет зависеть от этих контактов», — отметил Песков.
Вопрос о новой схеме выплат по еврооблигациям Песков перенаправил в Минфин. Он рассказал, что новый механизм оплаты поставок газа в рублях «показал свое удобство для продавцов и покупателей».
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил «Ведомостям», что расчеты по внешнему долгу России планируется проводить по механизму, аналогичному оплате российского газа для недружественных стран, но «в обратном порядке». Для получения платежа по еврооблигациям в их оригинальной валюте инвестору нужно будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.
25 мая закончился срок действия лицензии минфина США, которая позволяла России обслуживать свой госдолг в долларах. Американское министерство решило не продлевать действие документа.
В Минфине заявили, что такое решение ущемляет права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Россия в отсутствие лицензии минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, утверждали в министерстве. Следующие выплаты по долларовым евробондам России предстоят 23-24 июня.