В Минфине отреагировали на запрет США на платежи по российскому долгу

Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, сообщил представитель ведомства. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через инфраструктуру «Национального расчетного депозитария» (НРД, «дочка» Мосбиржи) в качестве платежного агента, отметил он.