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Финансы

В Минфине отреагировали на запрет США на платежи по российскому долгу

Ведомости

Решение минфина США об отказе в продлении лицензии на получение заемщиками платежей по государственному долгу России ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. Об этом говорится в распространенном 25 мая Минфином России пресс-релизе.

Американское финансовое ведомство выпустило разрешающую лицензию на погашение Россией суверенных обязательств перед зарубежными инвесторами в начале марта – в порядке исключения, поскольку по общему санкционному режиму любые транзакции с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином запрещены.

25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве анонсировали, что лицензию решено не продлевать.

Это означает, что держатели евробондов не смогут получить купоны и выплаты по телу долга – как минимум, в долларах. Такая ситуация будет означать технический дефолт по российскому госдолгу.

«Если Россия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала», — признавала ранее министр финансов США Джанет Йеллен.

Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств, сообщил представитель ведомства. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через инфраструктуру «Национального расчетного депозитария» (НРД, «дочка» Мосбиржи) в качестве платежного агента, отметил он.

Выплаты держателям еврооблигаций Российской Федерации внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НРД, продолжил представитель Минфина.

Выплаты держателям еврооблигаций с использованием иностранных финансовых посредников будут осуществляться на счета типа «С» указанных финансовых посредников – в соответствии с положениями указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами», напомнил представитель Минфина.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — привела пресс-служба слова министра финансов Антона Силуанова.

Ранее по теме: Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу в рублях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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