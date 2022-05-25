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Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу в рублях

Ведомости

Россия будет обслуживать свой суверенный долг в рублях после отказа минфина США продлить лицензию, которая разрешала делать это в долларах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение. Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях», — заявил Володин.

По его словам, запретить выплаты в долларах было осмысленным выбором Вашингтона. Сейчас рубль существенно укрепился, поэтому для России сложилась «хорошая конъюнктура на рынке». Володин отметил, что у России уже есть опыт взаиморасчетов в рублях — газовые контракты это показали. США и их сателлитам, которые поддерживают решения Вашингтона, Володин посоветовал привыкать к рублю.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами минфина США не стало продлевать лицензию, которая позволяет проводить выплаты по обслуживанию части госдолга России в долларах.

Это не первый случай, когда России придется выполнять свои долговые обязательства в рублях. В начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. После этого министерство сообщало, что выполнило свои долговые обязательства в рублях вместо долларов с нерезидентами по двум выпускам долларовых облигаций.

27 мая Минфин России должен был выплатить 26,5 млн евро по облигациям, номинированным в евро, и $71,25 млн по бумагам в долларах. 20 мая Минфин сообщил, что заранее исполнил обязательства по выплате купонного дохода по этим выпускам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных