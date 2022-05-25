Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу в рублях
Россия будет обслуживать свой суверенный долг в рублях после отказа минфина США продлить лицензию, которая разрешала делать это в долларах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России. На этот вызов у нашей страны есть решение. Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях», — заявил Володин.
По его словам, запретить выплаты в долларах было осмысленным выбором Вашингтона. Сейчас рубль существенно укрепился, поэтому для России сложилась «хорошая конъюнктура на рынке». Володин отметил, что у России уже есть опыт взаиморасчетов в рублях — газовые контракты это показали. США и их сателлитам, которые поддерживают решения Вашингтона, Володин посоветовал привыкать к рублю.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами минфина США не стало продлевать лицензию, которая позволяет проводить выплаты по обслуживанию части госдолга России в долларах.
Это не первый случай, когда России придется выполнять свои долговые обязательства в рублях. В начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. После этого министерство сообщало, что выполнило свои долговые обязательства в рублях вместо долларов с нерезидентами по двум выпускам долларовых облигаций.
27 мая Минфин России должен был выплатить 26,5 млн евро по облигациям, номинированным в евро, и $71,25 млн по бумагам в долларах. 20 мая Минфин сообщил, что заранее исполнил обязательства по выплате купонного дохода по этим выпускам.