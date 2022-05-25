Володин заявил, что Россия будет платить по внешнему долгу в рублях

По его словам, запретить выплаты в долларах было осмысленным выбором Вашингтона. Сейчас рубль существенно укрепился, поэтому для России сложилась «хорошая конъюнктура на рынке». Володин отметил, что у России уже есть опыт взаиморасчетов в рублях — газовые контракты это показали. США и их сателлитам, которые поддерживают решения Вашингтона, Володин посоветовал привыкать к рублю.