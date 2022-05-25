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Минфин США запретил России обслуживать внешний госдолг

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию части госдолга, говорится на сайте министерства. Лицензия действовала до 25 мая.

«Управление по контролю за иностранными активами минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <...>, срок действия которой истекает 25 мая», — говорится в сообщении минфина США.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен усомнилась в том, что Вашингтон продлит действие лицензии, передавал ТАСС. По ее словам, потенциальный технический дефолт России, вызванный тем, что западные страны не дают ей обслуживать свой суверенный долг, не смог бы существенно изменить ситуацию. Йеллен отметила, что сейчас Россия фактически отрезана от мировых рынков капитала.

20 мая российский Минфин сообщил, что полностью выплатил купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. на сумму $71,25 млн и 26,5 млн евро соответственно. В начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. После этого министерство сообщало, что выполнило свои долговые обязательства в рублях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных