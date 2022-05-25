Минфин США запретил России обслуживать внешний госдолг
Управление по контролю за иностранными активами минфина США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию части госдолга, говорится на сайте министерства. Лицензия действовала до 25 мая.
«Управление по контролю за иностранными активами минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <...>, срок действия которой истекает 25 мая», — говорится в сообщении минфина США.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен усомнилась в том, что Вашингтон продлит действие лицензии, передавал ТАСС. По ее словам, потенциальный технический дефолт России, вызванный тем, что западные страны не дают ей обслуживать свой суверенный долг, не смог бы существенно изменить ситуацию. Йеллен отметила, что сейчас Россия фактически отрезана от мировых рынков капитала.
20 мая российский Минфин сообщил, что полностью выплатил купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. на сумму $71,25 млн и 26,5 млн евро соответственно. В начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. После этого министерство сообщало, что выполнило свои долговые обязательства в рублях.