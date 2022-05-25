Минфин США запретил России обслуживать внешний госдолг

20 мая российский Минфин сообщил, что полностью выплатил купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 гг. на сумму $71,25 млн и 26,5 млн евро соответственно. В начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. После этого министерство сообщало, что выполнило свои долговые обязательства в рублях.