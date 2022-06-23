Как Минфин будет обслуживать еврооблигации в рублях

Минфин в четверг, 23 июня, уточнил детали перехода на новый порядок выплат по еврооблигациям России. Такое решение связано с неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию российского госдолга, пояснило министерство. Россия из-за санкций не может проводить платежи в соответствии с эмиссионной документацией, т. е. в иностранной валюте, и вынуждена расплачиваться со всеми держателями еврооблигаций в рублях, сказал министр финансов Антон Силуанов журналистам. Днем ранее президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по евробондам, согласно которому они считаются исполненными надлежащим образом, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.