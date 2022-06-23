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Как Минфин будет обслуживать еврооблигации в рублях

Механизм появился из обсуждения с инвесторами «общих проблем»
Любовь Романова
Инвесторы смогут конвертировать рубли в иностранную валюту и вывести их за рубеж, если иностранные финансовые власти не станут препятствовать / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин в четверг, 23 июня, уточнил детали перехода на новый порядок выплат по еврооблигациям России. Такое решение связано с неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию российского госдолга, пояснило министерство. Россия из-за санкций не может проводить платежи в соответствии с эмиссионной документацией, т. е. в иностранной валюте, и вынуждена расплачиваться со всеми держателями еврооблигаций в рублях, сказал министр финансов Антон Силуанов журналистам. Днем ранее президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по евробондам, согласно которому они считаются исполненными надлежащим образом, если платеж произведен в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.

Потребность в форсированном переходе на новую схему возникла в мае, когда американский минфин решил не продлевать лицензию, которая разрешала иностранным инвесторам получать платежи от Минфина России. Изначально планировалось проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД), говорил «Ведомостям» Силуанов в конце мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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