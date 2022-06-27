МИД РФ объявил о высылке восьми греческих дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило о высылке восьми сотрудников посольства Греции в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Афин, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства. В МИД также была вызвана посол Греции в России Екатерини Нассика.
«Екатерини Нассика был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции «persona non grata», — говорится в сообщении. В ведомстве предписали восьми греческим дипломатам покинуть страну в течение восьми дней.
«Подчеркнуто, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных властями Греции. Вся полнота ответственности за это лежит исключительно на Афинах. Указано, что в случае продолжения антироссийской политики оставляем за собой право на ответную реакцию», — подчеркнули в МИДе.
В начале апреля Греция объявила 12 сотрудников российской дипломатической службы в стране персонами нон грата. Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г.
Ранее посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов из-за русофобии, которая «подогревается» руководством страны. По его словам, угрозы для россиян исходят от не от греков, а от националистически настроенных украинцев — как постоянно проживающих в этой стране, так и беженцев. «Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие», — добавил он.