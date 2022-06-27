МИД РФ объявил о высылке восьми греческих дипломатов

Ранее посол России в Афинах Андрей Маслов заявил, что Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов из-за русофобии, которая «подогревается» руководством страны. По его словам, угрозы для россиян исходят от не от греков, а от националистически настроенных украинцев — как постоянно проживающих в этой стране, так и беженцев. «Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие», — добавил он.