Песков: Путин не говорил о передаче Минску ядерных ракет

25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Лукашенко. В ходе них Россия пообещала передать Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», которые, как отметил российский президент, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», писал ТАСС.