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Песков: Путин не говорил о передаче Минску ядерных ракет

Ведомости

Президент России Владимир Путин не обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность передачи Белоруссии ракет с ядерным оружием, пишет «РИА Новости» со слов пресс-секретаря администрации российского президента Дмитрия Пескова.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — отметил Песков.

25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Лукашенко. В ходе них Россия пообещала передать Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», которые, как отметил российский президент, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», писал ТАСС.

После заявления Путина страны G7 выразили «глубокую обеспокоенность» тем, что Россия может передать Белоруссии «ракеты с ядерным потенциалом».

«Мы вновь выражаем наше осуждение неоправданному использованию Россией риторики и сигналов, связанных с ядерным оружием. Россия должна придерживаться своих международных обязательств, в том числе тех, которые запрещают использование химического, биологического или ядерного оружия», — говорится в совместном заявлении лидеров «большой семерки», которые также призвали Россию «вести себя ответственно и проявлять сдержанность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных