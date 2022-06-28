Песков: Путин не говорил о передаче Минску ядерных ракет
Президент России Владимир Путин не обсуждал со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность передачи Белоруссии ракет с ядерным оружием, пишет «РИА Новости» со слов пресс-секретаря администрации российского президента Дмитрия Пескова.
«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», — отметил Песков.
25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Лукашенко. В ходе них Россия пообещала передать Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», которые, как отметил российский президент, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», писал ТАСС.
После заявления Путина страны G7 выразили «глубокую обеспокоенность» тем, что Россия может передать Белоруссии «ракеты с ядерным потенциалом».
«Мы вновь выражаем наше осуждение неоправданному использованию Россией риторики и сигналов, связанных с ядерным оружием. Россия должна придерживаться своих международных обязательств, в том числе тех, которые запрещают использование химического, биологического или ядерного оружия», — говорится в совместном заявлении лидеров «большой семерки», которые также призвали Россию «вести себя ответственно и проявлять сдержанность».