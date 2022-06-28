В Госдуме отложили рассмотрение поправок о службе по контракту для выпускников школ
Сейчас нет острой необходимости во введении возможности для выпускников школ служить по контракту, поэтому депутаты отложили рассмотрение этой поправки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
«Этот законопроект отложен, мы пока не видим острой необходимости в его принятии», — отметил Картаполов. По его словам, депутаты будут следить за развитием обстановки и, если потребуется, вернутся к этому вопросу.
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается дать возможность служить по контракту россиянам-мужчинам, которые не пребывают в запасе, получили среднее общее образование и поступают на военную службу в российскую армию. Авторы законопроекта предложили запретить отправлять в зону вооруженных конфликтов солдат, матросов, сержантов и старшин, которые отслужили менее 4 месяцев.
Также в документе предлагается разрешить заключать новый контракт о военной службе в Службе внешней разведки России, если россиянин проходил военную службу по контракту, является высококвалифицированным специалистом и достиг предельного возраста пребывания на военной службе, либо если у него есть воинское звание высших офицеров.