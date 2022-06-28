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В Госдуме отложили рассмотрение поправок о службе по контракту для выпускников школ

Ведомости

Сейчас нет острой необходимости во введении возможности для выпускников школ служить по контракту, поэтому депутаты отложили рассмотрение этой поправки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

«Этот законопроект отложен, мы пока не видим острой необходимости в его принятии», — отметил Картаполов. По его словам, депутаты будут следить за развитием обстановки и, если потребуется, вернутся к этому вопросу.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается дать возможность служить по контракту россиянам-мужчинам, которые не пребывают в запасе, получили среднее общее образование и поступают на военную службу в российскую армию. Авторы законопроекта предложили запретить отправлять в зону вооруженных конфликтов солдат, матросов, сержантов и старшин, которые отслужили менее 4 месяцев.

Также в документе предлагается разрешить заключать новый контракт о военной службе в Службе внешней разведки России, если россиянин проходил военную службу по контракту, является высококвалифицированным специалистом и достиг предельного возраста пребывания на военной службе, либо если у него есть воинское звание высших офицеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных