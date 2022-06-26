В Госдуме предложили принимать на службу по контракту выпускников школ
Депутаты Государственной думы России предложили разрешить выпускникам школ заключать контракты на военную службу. Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» внес комитет Госдумы по обороне, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект вносит изменения в ст. 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». По действующему законодательству заключить первый контракт могут выпускники техникумов и профучилищ со средним профессиональным образованием, если они подлежат призыву или уже служат в армии и не состоят в запасе. Авторы поправок, депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Дмитрий Савельев, предлагают разрешить службу по контракту сразу после выпуска из школы по достижении совершеннолетия.
«Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее общее образование и поступающие на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации», — следует из текста поправок.
Помимо этого предлагается запретить привлекать контрактников (солдат, матросов, сержантов и старшин), которые служат в армии менее четырех месяцев, к участию в боевых действиях. Тех, кто служит дольше этого срока, но не завершил подготовку по военно-учетным специальностям, направлять на вооруженный конфликт разрешат только после завершения этой подготовки. Законопроект рассмотрят во втором чтении 28 июня.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе», россияне смогут заключать первый контракт на службу в любом возрасте. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.