Газета
Политика

Минобороны предложит контрактникам служить 10 лет для бесплатного образования

Ведомости

Министерство обороны России подготовило проект закона, согласно которому срок службы по контракту предлагается увеличить до 10 лет для тех военнослужащих, которые хотят получить бесплатное высшее и среднее профессиональное образование. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что новые правила могут вступить в силу в январе 2024 г. Дата окончания общественного обсуждения — 26 июня 2022 г. 

«Проект федерального закона подготовлен в целях установления военнослужащим Вооруженных сил РФ, проходящим военную службу по контракту (за исключением офицеров), если непрерывная продолжительность военной службы по контракту составляет не менее десяти лет, права на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам», — говорится в уведомлении о подготовке проекта нормативного правового акта.

Ранее по теме: В Госдуме предложили дать военным и детям силовиков льготы для поступления в ПТУ

Инициатива распространяется на обучение за счет бюджетных средств по программам высшего и среднего профессионального образования. Контрактникам предлагают только очно-заочную и заочную формы обучения, следует из документа.

Сейчас закон «О статусе военнослужащих» предполагает, что служащие по контракту (за исключением офицеров) могут получить бесплатное образование, если продолжительность такой военной службы составляет не менее трех лет.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе», россияне смогут заключать первый контракт на службу в любом возрасте. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных