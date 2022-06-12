Минобороны предложит контрактникам служить 10 лет для бесплатного образования
Министерство обороны России подготовило проект закона, согласно которому срок службы по контракту предлагается увеличить до 10 лет для тех военнослужащих, которые хотят получить бесплатное высшее и среднее профессиональное образование. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что новые правила могут вступить в силу в январе 2024 г. Дата окончания общественного обсуждения — 26 июня 2022 г.
«Проект федерального закона подготовлен в целях установления военнослужащим Вооруженных сил РФ, проходящим военную службу по контракту (за исключением офицеров), если непрерывная продолжительность военной службы по контракту составляет не менее десяти лет, права на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам», — говорится в уведомлении о подготовке проекта нормативного правового акта.
Инициатива распространяется на обучение за счет бюджетных средств по программам высшего и среднего профессионального образования. Контрактникам предлагают только очно-заочную и заочную формы обучения, следует из документа.
Сейчас закон «О статусе военнослужащих» предполагает, что служащие по контракту (за исключением офицеров) могут получить бесплатное образование, если продолжительность такой военной службы составляет не менее трех лет.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. Согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе», россияне смогут заключать первый контракт на службу в любом возрасте. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.