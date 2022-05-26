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Общество

В Госдуме предложили дать военным и детям силовиков льготы для поступления в ПТУ

Ведомости

Госдума в июне может принять законопроект о праве приоритетного поступления в ПТУ, техникумы и колледжи для 13 новых категорий – среди них военные-контрактники, дети погибших во время прохождения службы военных или сотрудников правоохранительных органов и др., сообщили «Известия».

Поправки будут внесены в ст. 68 закона «Об образовании в РФ». Помимо военных право на приоритетное поступление могут получить дети военных, прокуроров, сотрудников МВД и СК, погибших во время прохождения службы, а также дети умерших героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы, а также граждане, которые подверглись радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС или участвовали в испытании ядерного оружия.

Поправки предполагают, что норма будет распространяться и на детей-инвалидов, сирот, людей в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя —инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила «Известиям», что законопроект будет поддержан. На ее взгляд, социально уязвимые категории населения должны иметь «бонус» при поступлении, так как «если для обычного абитуриента непрохождение на бюджет будет большой проблемой, то для детей, которые остались без поддержки родителей, это может стать настоящей трагедией». По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, право приоритетного поступления в техникумы не нужно распространять на военных и детей силовиков – они уже имеют льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

В правовом управлении Госдумы отметили, что такие преференции расходятся с требованиями закона, которые гарантируют общедоступность образования, а поправки ограничивают иных лиц в праве на обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных