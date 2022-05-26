В Госдуме предложили дать военным и детям силовиков льготы для поступления в ПТУ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила «Известиям», что законопроект будет поддержан. На ее взгляд, социально уязвимые категории населения должны иметь «бонус» при поступлении, так как «если для обычного абитуриента непрохождение на бюджет будет большой проблемой, то для детей, которые остались без поддержки родителей, это может стать настоящей трагедией». По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, право приоритетного поступления в техникумы не нужно распространять на военных и детей силовиков – они уже имеют льготы при поступлении в высшие учебные заведения.