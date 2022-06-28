Газета
Политика

МИД запретил двум шведским организациям работать в России

Ведомости

Министерство иностранных дел России запретило работать на территории страны двум государственным организациям Швеции — Шведскому агентству международного развития и Шведскому институту, следует из заявления внешнеполитического ведомства. В МИД был вызвал временный поверенный в делах королевства Давид Юханнес Даниэльссон.

«Любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить. В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены «persona non grata», — говорится в заявлении.

По данным МИДа, организации занимаются «реализацией политики правительства королевства в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом». Как отметили в министерстве, с началом военной операции на территории Украины шведская сторона заявила о том, что все средства в рамках стратегии по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг. будут использоваться для поддержки «демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ» в стране. Заявлялось, что на эти цели будет перенаправлено около 40% бюджета стратегии.

«Тем самым окончательно свернуты российско-шведские природоохранные инициативы в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями по линии министерств, ведомств, регионов и муниципалитетов, а также взаимодействие по линии государственных вузов», — отметили в министерстве.

В заявлении отмечено, что текущие проекты организаций не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении «дестабилизировать российское общество». «Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер», — заключили в МИДе.

24 июня МИД объявил о прекращении сотрудничества с финской неправительственной организацией «Общество "Финляндия — Россия"» из-за ее «антироссийской позиции». В заявлении говорилось, что руководство организации «старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада». О прекращении деятельности в России после 30 лет работы также объявил финский культурно-научный центр – Институт Финляндии в Петербурге.

Ранее по теме: МИД заявил о прекращении сотрудничества с НПО «Финляндия-Россия»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных