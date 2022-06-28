МИД запретил двум шведским организациям работать в России
Министерство иностранных дел России запретило работать на территории страны двум государственным организациям Швеции — Шведскому агентству международного развития и Шведскому институту, следует из заявления внешнеполитического ведомства. В МИД был вызвал временный поверенный в делах королевства Давид Юханнес Даниэльссон.
«Любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить. В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены «persona non grata», — говорится в заявлении.
По данным МИДа, организации занимаются «реализацией политики правительства королевства в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом». Как отметили в министерстве, с началом военной операции на территории Украины шведская сторона заявила о том, что все средства в рамках стратегии по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг. будут использоваться для поддержки «демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ» в стране. Заявлялось, что на эти цели будет перенаправлено около 40% бюджета стратегии.
«Тем самым окончательно свернуты российско-шведские природоохранные инициативы в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями по линии министерств, ведомств, регионов и муниципалитетов, а также взаимодействие по линии государственных вузов», — отметили в министерстве.
В заявлении отмечено, что текущие проекты организаций не отвечают заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного и природоохранного сотрудничества, а фокусируются на стремлении «дестабилизировать российское общество». «Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер», — заключили в МИДе.
24 июня МИД объявил о прекращении сотрудничества с финской неправительственной организацией «Общество "Финляндия — Россия"» из-за ее «антироссийской позиции». В заявлении говорилось, что руководство организации «старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада». О прекращении деятельности в России после 30 лет работы также объявил финский культурно-научный центр – Институт Финляндии в Петербурге.