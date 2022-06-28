МИД запретил двум шведским организациям работать в России

По данным МИДа, организации занимаются «реализацией политики правительства королевства в сфере оказания помощи и продвижения национальной культуры, языка и образа жизни за рубежом». Как отметили в министерстве, с началом военной операции на территории Украины шведская сторона заявила о том, что все средства в рамках стратегии по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020-2024 гг. будут использоваться для поддержки «демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ» в стране. Заявлялось, что на эти цели будет перенаправлено около 40% бюджета стратегии.