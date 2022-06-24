МИД заявил о прекращении сотрудничества с НПО «Финляндия-Россия»

Общество «Финляндия-Россия» — это это независимая беспартийная общественная организация, действующая в Финляндии с 1944 г. Цель Общества, согласно информации на его сайте, — способствовать развитию сотрудничества и контактов между гражданами Финляндии и России в разных областях. В настоящее время организация насчитывает около 16 000 членов. «На территории всей Финляндии работает около 200 первичных организаций Общества, члены которого на добровольной основе организуют концерты, изучение русского языка, туристические поездки», — отмечается на сайте.