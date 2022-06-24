МИД заявил о прекращении сотрудничества с НПО «Финляндия-Россия»
МИД России объявил о прекращении сотрудничества с финской неправительственной организацией «Общество "Финляндия — Россия"» из-за ее «антироссийской позицией», следует из заявления министерства.
«Руководство этой организации старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада. В одностороннем порядке обществом было заморожено взаимодействие по линии Российско-Финляндского Культурного форума и Конгресса породненных городов. Под видом «поддержки антивоенного движения» фактически ведется работа по вмешательству во внутренние дела России», — говорится в заявлении.
При этом внешнеполитическое ведомства подчеркивает готовность к диалогу со «здравомыслящими общественными кругами Финляндии», в том числе региональными офисами Общества «Финляндия-Россия» и его рядовыми членами, если они будут стремиться к «развитию действительно конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между нашими народами».
Общество «Финляндия-Россия» — это это независимая беспартийная общественная организация, действующая в Финляндии с 1944 г. Цель Общества, согласно информации на его сайте, — способствовать развитию сотрудничества и контактов между гражданами Финляндии и России в разных областях. В настоящее время организация насчитывает около 16 000 членов. «На территории всей Финляндии работает около 200 первичных организаций Общества, члены которого на добровольной основе организуют концерты, изучение русского языка, туристические поездки», — отмечается на сайте.
Ранее стало известно, что финский культурно-научный центр – Институт Финляндии в Петербурге – объявил о прекращении деятельности в России после 30 лет работы. В заявлении отмечалось, что общество «Финляндия – Россия» выходит из состава учредителей Института. О временной приостановке руководители Института заявили еще в начале апреля.