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МИД заявил о прекращении сотрудничества с НПО «Финляндия-Россия»

Ведомости

МИД России объявил о прекращении сотрудничества с финской неправительственной организацией «Общество "Финляндия — Россия"» из-за ее «антироссийской позицией», следует из заявления министерства. 

«Руководство этой организации старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного Запада. В одностороннем порядке обществом было заморожено взаимодействие по линии Российско-Финляндского Культурного форума и Конгресса породненных городов. Под видом «поддержки антивоенного движения» фактически ведется работа по вмешательству во внутренние дела России», — говорится в заявлении. 

При этом внешнеполитическое ведомства подчеркивает готовность к диалогу со «здравомыслящими общественными кругами Финляндии», в том числе региональными офисами Общества «Финляндия-Россия» и его рядовыми членами, если они будут стремиться к «развитию действительно конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между нашими народами».

Общество «Финляндия-Россия» — это это независимая беспартийная общественная организация, действующая в Финляндии с 1944 г. Цель Общества, согласно информации на его сайте, — способствовать развитию сотрудничества и контактов между гражданами Финляндии и России в разных областях. В настоящее время организация насчитывает около 16 000 членов. «На территории всей Финляндии работает около 200 первичных организаций Общества, члены которого на добровольной основе организуют концерты, изучение русского языка, туристические поездки», — отмечается на сайте.

Ранее стало известно, что финский культурно-научный центр – Институт Финляндии в Петербурге – объявил о прекращении деятельности в России после 30 лет работы. В заявлении отмечалось, что общество «Финляндия – Россия» выходит из состава учредителей Института. О временной приостановке руководители Института заявили еще в начале апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных