НАТО сократит выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году

«Это будет нелегко, но этого можно достичь», – заявил он. Отказ военного блока от кораблей, военных самолетов и танков, работающих на нефти, способствует «совершенствованию вооруженных сил и укреплению безопасности», передает слова Столтенберга Reuters. В то же время генсек отметил, что альянс не может «поставить под угрозу боеспособность своих войск. НАТО стремится сохранить мир посредством эффективного сдерживания и обеспечения обороны. Нет ничего важнее».