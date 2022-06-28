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НАТО сократит выбросы парниковых газов на 45% к 2030 году

Ведомости

Вооруженные силы НАТО сократят выбросы парниковых газов на 45% к 2030 г. и станут углеродно-нейтральным к 2050 г., заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, пишет CNBC.

«Это будет нелегко, но этого можно достичь», – заявил он. Отказ военного блока от кораблей, военных самолетов и танков, работающих на нефти, способствует «совершенствованию вооруженных сил и укреплению безопасности», передает слова Столтенберга Reuters. В то же время генсек отметил, что альянс не может «поставить под угрозу боеспособность своих войск. НАТО стремится сохранить мир посредством эффективного сдерживания и обеспечения обороны. Нет ничего важнее».

Военная техника на ископаемом топливе выбрасывает огромное количество углекислого газа. Согласно исследованию, проведенному организацией Scientists for Global Responsibility, на вооруженные силы по всему миру и отрасли промышленности, поставляющие для них технику, приходится до 6% всех глобальных выбросов CO2.

Ученые из Даремского и Ланкастерского университетов признали вооруженные силы США одними из крупнейших загрязнителей климата в истории. Один из исследователей назвал заявление Столтенберга «пустыми обещаниями», ведь на сегодняшний день не имеется никаких данных по углеродным выбросам военных.

Деятельность вооруженных сил, как правило, исключается из кадастров газообразных выбросов. Кроме того, углеродная отчетность стран по Рамочной конвенции ООН носит добровольный характер, из-за чего данные правительств о выбросах углекислого газа зачастую либо вовсе отсутствуют, либо предоставляются в неполном виде.

В рамках саммита, который проходит с 28 по 30 июня, НАТО утвердит стратегическую концепцию, которая принимается примерно раз в десять лет. Документ признает проблему изменения климата «главным вызовом нашего времени».

Кроме того, Столтенберг сообщил, что в новой концепции Россия будет названа «прямой угрозой» безопасности стран НАТО на фоне проведения спецоперации на Украине. Ранее альянс объявил об увеличении численности своих сил повышенной готовности до 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных