Канцлер Германии рассмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов. Также он попросил поставить Киеву системы ПВО, ввести дополнительные санкции в отношении России и дать Украине гарантии безопасности. Также Зеленский призвал помочь Украине в экспорте зерна и в восстановлении страны. Шольц в интервью телеканалу ZDF TV заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной.