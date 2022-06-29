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Канцлер Германии рассмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита G7 в ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности для Украины рассмеялся, сообщила газета Die Welt.

Журналистка попросила канцлера раскрыть подробности того, какие гарантии безопасности G7 пообещала Украине после завершения военной спецоперации России. «Да. Могу», – сказал Шольц, смеясь и выдерживая паузы. На поставленный вопрос канцлер так и не ответил.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов. Также он попросил поставить Киеву системы ПВО, ввести дополнительные санкции в отношении России и дать Украине гарантии безопасности. Также Зеленский призвал помочь Украине в экспорте зерна и в восстановлении страны. Шольц в интервью телеканалу ZDF TV заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной.

Военная операция началась 24 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что спецоперация закончится, когда будут выполнены все ее задачи. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных