Канцлер Германии рассмеялся в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита G7 в ответ на вопрос журналистки о гарантиях безопасности для Украины рассмеялся, сообщила газета Die Welt.
Журналистка попросила канцлера раскрыть подробности того, какие гарантии безопасности G7 пообещала Украине после завершения военной спецоперации России. «Да. Могу», – сказал Шольц, смеясь и выдерживая паузы. На поставленный вопрос канцлер так и не ответил.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется завершить боевые действия до начала холодов. Также он попросил поставить Киеву системы ПВО, ввести дополнительные санкции в отношении России и дать Украине гарантии безопасности. Также Зеленский призвал помочь Украине в экспорте зерна и в восстановлении страны. Шольц в интервью телеканалу ZDF TV заявлял, что санкции против России не будут отменены без «справедливого мира» с Украиной.
Военная операция началась 24 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что спецоперация закончится, когда будут выполнены все ее задачи. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ранее заявил, что Россия не гонится за сроками выполнения спецоперации.