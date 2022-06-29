Валерий Зорькин заявил о единственном способе отменить мораторий на казнь

Кроме того, по словам Зорькина, суд взял регулирование на себя, толкуя нормы Конституции, которая запрета на высшую меру не содержит. В 1999 г. КС запретил судам общей юрисдикции выносить смертные приговоры до появления коллегий присяжных на всей территории страны (это произошло в 2010 г.). А в 2009 г. на запрос Верховного суда, что будет с этим видом дальше, КС сообщил, что за долгое время действия моратория сформировались устойчивые гарантии «права не быть подвергнутым смертной казни» и идет процесс, направленный на отмену высшей меры наказания.