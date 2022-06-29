Валерий Зорькин заявил о единственном способе отменить мораторий на казнь
Отмена моратория на смертную казнь стала бы сейчас плохим сигналом, а единственная возможность это сделать – принять новую Конституцию. Об этом во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин, передает корреспондент «Ведомостей».
«Несмотря на экстраординарную ситуацию, думаю было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которой мы в целом шли последние десятилетия. Плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь. В России я имею ввиду, к чему уже призывают некоторые политики», – сказал он.
Зорькин напомнил, что Европейская конвенция по правам человека обязала Россию сначала ввести мораторий, а затем полностью отменить смертную казнь в стране. Соответствующий протокол N6 к Конвенции был подписан в апреле 1997 г. (это было условием вступления в Совет Европы). Но полной отмены высшей меры в России так и не состоялось, поскольку Госдума в 2009 г. посчитала ратификацию протокола N6 преждевременной, отметил председатель КС.
Кроме того, по словам Зорькина, суд взял регулирование на себя, толкуя нормы Конституции, которая запрета на высшую меру не содержит. В 1999 г. КС запретил судам общей юрисдикции выносить смертные приговоры до появления коллегий присяжных на всей территории страны (это произошло в 2010 г.). А в 2009 г. на запрос Верховного суда, что будет с этим видом дальше, КС сообщил, что за долгое время действия моратория сформировались устойчивые гарантии «права не быть подвергнутым смертной казни» и идет процесс, направленный на отмену высшей меры наказания.
Зорькин в ходе выступления отметил, что отменить гарантированный мораторий в России можно было бы только приняв новую Конституцию. Он подчеркнул, что говорит это не только от себя, но и от всех судей КС.
О возможности вернуть смертную казнь заявил 26 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после того, как Совет Европы приостановил членство России в двух исполнительных органах СЕ – Комитете министров СЕ (КМСЕ) и Парламентской ассамблее. 16 марта Россия вышла из состава СЕ.