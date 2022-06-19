Почему от России требуют не допустить казнь осужденного в ДНР марокканца

Почему от России требуют не допустить казнь осужденного в ДНР марокканцаВ Москве переадресовали просьбы Страсбургского суда в Донецк
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ссылаясь на правило 39 регламента Страсбургского суда «о временных обеспечительных мерах» защиты, попросил не приводить в исполнение смертный приговор подданному Марокко Брагиму Саадуну, которого Верховный суд ДНР приговорил к казни. В сообщении на сайте ЕСПЧ говорится, что правило 39 регламента применено в рамках дела «Саадун против России и Украины».
«Суд указал правительству РФ <...> что оно должно обеспечить, чтобы смертная казнь, вынесенная заявителю, не была выполнена», – говорится в сообщении ЕСПЧ. Кроме того, Саадуну, как следует из этого решения, Россия должна предоставить необходимые лекарства и медицинскую помощь. А Украину ЕСПЧ просит обеспечить соблюдение прав заявителя, предусмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Воевавший на стороне Украины Саадун содержится в ДНР – Россия признала ее суверенным государством, а Евросоюз – частью Украины. ЕСПЧ лишь подчеркнул, что вопрос о юрисдикции «в районе, где содержится заявитель», рассматривается Большой палатой ЕСПЧ в деле «Украина и Нидерланды против России». ЕСПЧ попросил правительство России до 30 июня предоставить информацию о мерах, предпринятых для обеспечения конвенционных прав Саадуна.
«Ведомости» направили запрос в ЕСПЧ, Генпрокуратуру, которая представляет интересы РФ в Страсбурге, а также в МИД России.
Верховный суд ДНР 9 июня признал граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Саадуна виновными в наемничестве (ст. 440 УК республики), насильственном захвате власти (ст. 323 УК), совершении преступления группой лиц (ч. 2 ст. 34 УК) и в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 232 УК). Всех приговорили к смертной казни, которая по законодательству ДНР действует, но ни разу не применялась.
Наемники сдались в плен: Пиннер и Аслин – в Мариуполе в середине апреля, Саадун – в марте в Волновахе. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и «лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме».
Как говорится в сообщении ЕСПЧ, Саадун родился в 2000 г., в 2019 г. он переехал на учебу в Киев. В ноябре 2021 г. он начал проходить военную подготовку, а затем был направлен на службу в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ в Мариуполе. В сообщении ЕСПЧ утверждается, что Саадун в числе других военых сдался в плен армии России, именно этим фактом объясняется обращение к РФ.
«Решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, не имеют никакой юридической силы для России, и точка», – сказал зампред Совета Федерации Константин Косачев. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал ЕСПЧ «обращаться со своими призывами к руководству ДНР»: «Мы из-под юрисдикции ЕСПЧ вышли, и их решения нас не интересуют».
11 июня президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 г., когда Россия решила выйти из Совета Европы (СЕ). В соответствии с постановлением Комитета министров СЕ от 23 марта суд продолжит рассматривать жалобы против России до 16 сентября 2022 г.
При этом Россия не выходила из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. А власти ДНР не входили в СЕ и не подписывали соглашений, которые обязывали бы республику выполнять просьбы суда.
ЕСПЧ рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российской юрисдикции, так как республики обратились к РФ и были признаны ею, считает член АЮР Евгения Мешкова.
Саадун сдался в плен именно российским войскам, которые только потом передали его ДНР, добавляет ведущий юрист Института права и публичной политики (внесен в реестр НКО-иноагентов) Светлана Миронова.
Любая территория может иметь двух юрисдикционных «контролеров» – формального и фактического, отмечает главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев: «Страсбург для избежания возникновения серых зон безответственности применяет концепцию «эффективного контроля», не снимая автоматически ответственность и формального владельца территории». Аналогичным образом в ЕСПЧ на протяжении 20 лет поступали жалобы на события в Приднестровье – одновременно против Молдавии и России.
Миронова говорит, что в постановлениях по делам против России и Молдавии ЕСПЧ приходил к выводу об осуществлении Россией «эффективного контроля над ситуацией в непризнанной республике»: «Но возможность Молдовы оказывать влияние на ситуацию заявителей хотя и была существенно ограничена, но полностью судом не исключалась. Например, в деле «Илашку и другие против России и Молдовы» нарушения прав заявителей были найдены в отношении обоих государств-ответчиков».
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман