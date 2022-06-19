Почему от России требуют не допустить казнь осужденного в ДНР марокканца

Как говорится в сообщении ЕСПЧ, Саадун родился в 2000 г., в 2019 г. он переехал на учебу в Киев. В ноябре 2021 г. он начал проходить военную подготовку, а затем был направлен на службу в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты ВСУ в Мариуполе. В сообщении ЕСПЧ утверждается, что Саадун в числе других военых сдался в плен армии России, именно этим фактом объясняется обращение к РФ.