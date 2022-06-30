В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории»

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сказал Венедиктов.