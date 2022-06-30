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В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории»

Ведомости

Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сказал Венедиктов.

По словам замсекретаря Совбеза, все это ведет к саморазрушению «пресловутой» Бреттон-Вудской системы. «Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», — сказал Венедиктов.

Накануне минфин США отчитался, что созданная американской стороной международная группа по поиску российских активов заблокировала или заморозила более $30 млрд, принадлежавших попавшим под санкции россиянам. Кроме того, группа помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.

В свою очередь страны Евросоюза, по словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. В ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. Также страны союза заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 19 апреля заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных