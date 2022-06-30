В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории»
Заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории, заявил в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов.
«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник», — сказал Венедиктов.
По словам замсекретаря Совбеза, все это ведет к саморазрушению «пресловутой» Бреттон-Вудской системы. «Сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне», — сказал Венедиктов.
Накануне минфин США отчитался, что созданная американской стороной международная группа по поиску российских активов заблокировала или заморозила более $30 млрд, принадлежавших попавшим под санкции россиянам. Кроме того, группа помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.
В свою очередь страны Евросоюза, по словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. В ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. Также страны союза заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 19 апреля заявила, что российская сторона будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, писал ТАСС.