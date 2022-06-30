Газета
Политика

Госдума приняла в третьем чтении закон о закрытии СМИ за фейки без суда

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном, чтении законопроект, позволяющий Генпрокуратуре отзывать лицензии у СМИ за распространение фейков без судебного разбирательства, следует из решения, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Генпрокурор или его заместители смогут признавать недействительными регистрации средств массовой информации и прекращать действие лицензии в случае, если в отношении издания будет установлен факт распространения фейков, дискредитирующих Вооруженные силы России (ВС), или оно будет призывать к введению антироссийских санкций. Информация, за которую СМИ может быть лишено лицензии, также может выражать «явное неуважение» к обществу, государству или Конституции России.

Иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом. Поправки предполагают, что журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС или направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан.

При первом нарушении после обращения Генпрокуратуры Роскомнадзор сможет приостанавливать деятельности СМИ на срок не более трех месяцев, при повторном нарушении – на срок не более шести месяцев. Если издание устранит нарушения, то по решению Роскомнадзора оно сможет продолжить работу. При неоднократном нарушении регистрация может быть признана недействительной.

Закон был внесен в Госдуму членами комиссии нижней палаты парламента по противодействию иностранному вмешательству в дела России во главе с руководителем комиссии Василием Пискаревым 6 апреля. В пояснительной записке законопроекта сказано, что предложенные меры должны стать «симметричным» ответом на действия «недружественных стран» в отношении российских СМИ.

С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

Ранее по теме: Госдума вводит механизм приостановки работы медиа по инициативе Генпрокуратуры

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных