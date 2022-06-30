Госдума приняла в третьем чтении закон о закрытии СМИ за фейки без суда
Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном, чтении законопроект, позволяющий Генпрокуратуре отзывать лицензии у СМИ за распространение фейков без судебного разбирательства, следует из решения, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Генпрокурор или его заместители смогут признавать недействительными регистрации средств массовой информации и прекращать действие лицензии в случае, если в отношении издания будет установлен факт распространения фейков, дискредитирующих Вооруженные силы России (ВС), или оно будет призывать к введению антироссийских санкций. Информация, за которую СМИ может быть лишено лицензии, также может выражать «явное неуважение» к обществу, государству или Конституции России.
Иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом. Поправки предполагают, что журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС или направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан.
При первом нарушении после обращения Генпрокуратуры Роскомнадзор сможет приостанавливать деятельности СМИ на срок не более трех месяцев, при повторном нарушении – на срок не более шести месяцев. Если издание устранит нарушения, то по решению Роскомнадзора оно сможет продолжить работу. При неоднократном нарушении регистрация может быть признана недействительной.
Закон был внесен в Госдуму членами комиссии нижней палаты парламента по противодействию иностранному вмешательству в дела России во главе с руководителем комиссии Василием Пискаревым 6 апреля. В пояснительной записке законопроекта сказано, что предложенные меры должны стать «симметричным» ответом на действия «недружественных стран» в отношении российских СМИ.
С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.