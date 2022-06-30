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НАТО подпишет протокол о вступлении Швеции и Финляндии 5 июля

Ведомости

Руководство Североатлантического альянса подпишет протокол о вступлении в него Швеции и Финляндии 5 июля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы проведем официальное подписание протокола о приеме стран во вторник — в присутствии глав МИД Финляндии и Швеции», — заявил Столтенберг (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что решение пригласить эти страны в альянс было принято 29 июня на саммите НАТО в Мадриде.

Теперь стороны должны будут согласовать условия вступления в альянс. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, если все страны альянса ратифицируют это решение. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО планирует работать с парламентами стран — членов НАТО, чтобы они как можно быстрее ратифицировали вступление двух стран в альянс.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных