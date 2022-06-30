НАТО подпишет протокол о вступлении Швеции и Финляндии 5 июля

Теперь стороны должны будут согласовать условия вступления в альянс. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, если все страны альянса ратифицируют это решение. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО планирует работать с парламентами стран — членов НАТО, чтобы они как можно быстрее ратифицировали вступление двух стран в альянс.