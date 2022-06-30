НАТО подпишет протокол о вступлении Швеции и Финляндии 5 июля
Руководство Североатлантического альянса подпишет протокол о вступлении в него Швеции и Финляндии 5 июля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы проведем официальное подписание протокола о приеме стран во вторник — в присутствии глав МИД Финляндии и Швеции», — заявил Столтенберг (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что решение пригласить эти страны в альянс было принято 29 июня на саммите НАТО в Мадриде.
Теперь стороны должны будут согласовать условия вступления в альянс. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, если все страны альянса ратифицируют это решение. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО планирует работать с парламентами стран — членов НАТО, чтобы они как можно быстрее ратифицировали вступление двух стран в альянс.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 г. на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Турция заблокировала их рассмотрение, потому что Осло и Хельсинки якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической. 28 июня главы МИД трех стран подписали меморандум о взаимопонимании, который подтвердил поддержку Анкары.