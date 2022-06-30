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Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина про Украину и ЕС

Ведомости

Слова экс-председателя правительства России Виктора Черномырдина о вступлении Украины в ЕС до сих пор актуальны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме. 

«Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС?" Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция? — "А Турция никогда". Мне кажется, это актуально до сих пор», — отметил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

23 июня саммит Евросоюза предоставил статус кандидата на вступление в организацию Украине и Молдавии. Глава органа Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отмечала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». Она отметила, что свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».

При этом делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон подчеркивал, что Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий. По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум.

Турция является ассоциированным членом ЕС с 1964 г. Страна подала заявку на вступление в1987 г., переговорный процесс о ее приеме начался в 2005 г. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорным пунктам. После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных