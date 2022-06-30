Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина про Украину и ЕС

«Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС?" Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция? — "А Турция никогда". Мне кажется, это актуально до сих пор», — отметил Медведев (цитата по «РИА Новости»).