Лавров: в белорусском Гродно появится генконсульство России
В белорусском городе Гродно планируется открытие генерального консульства России, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает «РИА Новости».
«Мы будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь, генеральное консульство мы откроем в Гродно, наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства», — отметил Лавров.
Также, по его словам, стороны обсудили планы развития российско-белорусских отношений на уровне правительств и по парламентской линии, а также подтвердили приверженность «скоординированной линии на международной арене».
Сейчас в Белоруссии есть два российских консульства: посольство в Минске и генконсульство в Бресте, говорится на сайте Консульского департамента МИД России. В свою очередь посольство Республики Беларусь в России, расположенное в Москве, сообщает на своем сайте, что имеет 11 отделений по всей России: от Санкт-Петербурга до Владивостока.
С 30 июня по 1 июля в Гродно проходит Форум регионов Белоруссии и России, участники которого обсудят развитие сотрудничества в условиях санкций и подпишут межправительственные и межрегиональные соглашения, пишет «БелТА».