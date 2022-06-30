Лавров: в белорусском Гродно появится генконсульство России

Сейчас в Белоруссии есть два российских консульства: посольство в Минске и генконсульство в Бресте, говорится на сайте Консульского департамента МИД России. В свою очередь посольство Республики Беларусь в России, расположенное в Москве, сообщает на своем сайте, что имеет 11 отделений по всей России: от Санкт-Петербурга до Владивостока.