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Песков: заявления Джонсона не повлияют на участие Путина в саммите G20

Ведомости

Заявления лидеров западных стран не могут повлиять на решение Москвы, будет ли президент России Владимир Путин принимать участие в саммите G20 в Индонезии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит, если Путин будет в нем участвовать.

«Нет, они не могут повлиять на решение <…> Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение как страна-член двадцатки, и этот вопрос анализируется, решение будет принято в должное время», — отметил Песков.

Накануне Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 в Индонезии, если Путин приедет на него. Однако Джонсон отметил, что был бы «поражен», если бы президент России приехал на саммит. Также против бойкотирования выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что очное присутствие Владимира Путина на саммите исключено. Помощник президента Юрий Ушаков ответил, что российская сторона исходит из того, что приглашение на саммит получено и что Москва ответила на него. Он также призвал дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо 30 июня.

Саммит G20 состоится 15-16 ноября этого года на Бали. На него приглашены Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

В G20 входят, кроме России, Австралия, Канада, Саудовская Аравия, США, Индия, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Индонезия, Китай, Республика Корея и Япония. Часть стран-участников «Большой двадцатки» ввели антироссийские санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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