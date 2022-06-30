Песков: заявления Джонсона не повлияют на участие Путина в саммите G20

Накануне Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 в Индонезии, если Путин приедет на него. Однако Джонсон отметил, что был бы «поражен», если бы президент России приехал на саммит. Также против бойкотирования выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.