Лавров: Россия снизит зависимость от Запада в критически важных областях

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России, а также выслали часть российских дипломатов из своих столиц. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт российских товаров, ввели санкции в отношении руководства страны и бизнесменов, заморозили около половины резервов ЦБ на сумму около $300 млрд, а также закрыли свое воздушное пространство для российских судов. В ответ Россия также начала вводить санкции в отношении властей западных стран.