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Лавров: Россия снизит зависимость от Запада в критически важных областях

Ведомости

Власти России делают все необходимое, чтобы снизить зависимость от западных стран в критически важных отраслях, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы уже предпринимаем все необходимое для того, чтобы не зависеть от них (США и ЕС. - Ред.) в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, западные страны практически опускают железный занавес. Лавров посоветовал быть осторожнее, чтобы «ничего себе не прищемить».

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении России, а также выслали часть российских дипломатов из своих столиц. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт российских товаров, ввели санкции в отношении руководства страны и бизнесменов, заморозили около половины резервов ЦБ на сумму около $300 млрд, а также закрыли свое воздушное пространство для российских судов. В ответ Россия также начала вводить санкции в отношении властей западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных