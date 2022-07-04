Посол России в Китае заявил о необходимости расширить Совбез ООН

По его словам, Совбез ООН превратился в арену, на которой представители западных стран «осуществляют пропаганду» и выдают свои взгляды «за истину в последней инстанции». Такие шаги еще больше отдаляют членов Совбеза и делают его работу менее эффективной, убежден Денисов.