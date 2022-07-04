Посол России в Китае заявил о необходимости расширить Совбез ООН
Россия выступает за расширение Совета безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы сделать его более демократичным, заявил посол России в Китае Андрей Денисов в ходе пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.
По его словам, Совбез ООН превратился в арену, на которой представители западных стран «осуществляют пропаганду» и выдают свои взгляды «за истину в последней инстанции». Такие шаги еще больше отдаляют членов Совбеза и делают его работу менее эффективной, убежден Денисов.
«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», — подчеркнул посол (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Россия не готова поддержать включение в совет безопасности Германии и Японии, потому что это не изменит внутренний баланс. По его словам, Москва открыта для перспективы вступления Индии и Бразилии.
Ранее Франция выступила за расширение Совбеза за счет стран G4 — Германии, Бразилии, Индии и Японии. Также президент США Джо Байден поддерживал кандидатуру Индии на вступление в Совбез. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключить Россию из Совета Безопасности организации. Представители стран — постоянных членов Совбеза отвергли такую возможность.