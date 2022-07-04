Правительство Узбекистана сохранит суверенитет Каракалпакстана

В регионе президентом Мирзиеевым был введен режим чрезвычайного положения, сообщало агентство «Интерфакс». На следующий день, 3 июля, обстановка в регионе стабилизировалась. По данным властей, в результате протестов есть жертвы как среди демонстрантов, так и среди силовиков. Однако их число не называется.