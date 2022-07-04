Правительство Узбекистана сохранит суверенитет Каракалпакстана
Власти Узбекистана собираются продлить общественное обсуждение поправок в Конституцию страны до 15 июля, сообщается в официальном Telegram-канале законодательной палаты парламента республики. Также парламент страны принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Каракалпакстан 2 июля с предложением о сохранении суверенитета Каракалпакии в Конституции страны, а также сохранить пункты о праве республики на выход из состава Узбекистана. В итоге статьи 70, 71, 72, 74, 75 конституции Узбекистана остались без изменений.
В столице Республики Каракалпакстан Нукусе 2 июля прошли массовые митинги. Жители страны выступили против новых поправок в Конституцию. В частности, из-за предложения исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.
В регионе президентом Мирзиеевым был введен режим чрезвычайного положения, сообщало агентство «Интерфакс». На следующий день, 3 июля, обстановка в регионе стабилизировалась. По данным властей, в результате протестов есть жертвы как среди демонстрантов, так и среди силовиков. Однако их число не называется.
Каракалпакия — республика Узбекистана, которая расположена на северо-западе страны. Также это самый большой регион по площади в составе Узбекистана.