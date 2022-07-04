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Правительство Узбекистана сохранит суверенитет Каракалпакстана

Ведомости

Власти Узбекистана собираются продлить общественное обсуждение поправок в Конституцию страны до 15 июля, сообщается в официальном Telegram-канале законодательной палаты парламента республики. Также парламент страны принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Каракалпакстан 2 июля с предложением о сохранении суверенитета Каракалпакии в Конституции страны, а также сохранить пункты о праве республики на выход из состава Узбекистана. В итоге статьи 70, 71, 72, 74, 75 конституции Узбекистана остались без изменений.

В столице Республики Каракалпакстан Нукусе 2 июля прошли массовые митинги. Жители страны выступили против новых поправок в Конституцию. В частности, из-за предложения исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

В регионе президентом Мирзиеевым был введен режим чрезвычайного положения, сообщало агентство «Интерфакс». На следующий день, 3 июля, обстановка в регионе стабилизировалась. По данным властей, в результате протестов есть жертвы как среди демонстрантов, так и среди силовиков. Однако их число не называется.

Каракалпакия — республика Узбекистана, которая расположена на северо-западе страны. Также это самый большой регион по площади в составе Узбекистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных