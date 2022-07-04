Минобороны сообщило об ударах по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ
Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины, в результате в Харькове, где было около 200 военных и до 19 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники», — рассказал Конашенков.
По его словам, в результате успешного наступления российских военных и подразделений ЛНР Киев потерял управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны.
Также российские войска уничтожили два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ, батарею РСЗО «Град», четыре взвода РСЗО в ДНР, три склада боеприпасов. В ходе воздушного боя российский истребитель сбил Су-25 ВСУ; средства ПВО сбили 8 беспилотников и перехватили 11 снарядов РСЗО «Ураган».