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Минобороны сообщило об ударах по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ

Ведомости

Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины, в результате в Харькове, где было около 200 военных и до 19 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники», — рассказал Конашенков.

По его словам, в результате успешного наступления российских военных и подразделений ЛНР Киев потерял управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. 

Также российские войска уничтожили два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ, батарею РСЗО «Град», четыре взвода РСЗО в ДНР, три склада боеприпасов. В ходе воздушного боя российский истребитель сбил Су-25 ВСУ; средства ПВО сбили 8 беспилотников и перехватили 11 снарядов РСЗО «Ураган».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных