Казахстан может расторгнуть контракт по аренде судна «Жибек жолы»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции. «Надо разбираться в этой ситуации. Судно вроде бы действительно российское — под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).