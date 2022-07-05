Казахстан может расторгнуть контракт по аренде судна «Жибек жолы»
Власти Казахстана могут расторгнуть договор с компанией, арендовавшей судно «Жибек жолы», в случае нарушения правовых норм, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев. На прошлой неделе Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, на борту которого якобы находится зерно, вывезенное из Бердянска.
«Если он [арендатор] занимался какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано», — отметил Ускенбаев (цитата по ТАСС).
По его словам, правовую оценку данной ситуации может дать турецкая сторона. После этого будет понятно, есть ли правовые последствия для расторжения и возврата этого судна или нет, заключил министр.
О задержании «Жибек Жолы» стало известно 3 июля. Оно ходит под российским флагом, принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping (структура КТЖ). В компании заявили, что еще в октябре 2021 г. заключили договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией «Грин-Лайн» сроком до 30 ноября 2022 г., писали «РИА Новости».
Агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара ранее сообщило, что российское грузовое судно якобы с украинским зерном было задержано турецкой таможней. По его мнению, зерно было украдено. Дипломат добавил, что судьба корабля будет решаться на заседании следователей.
Генпрокуратура Украины также направляла 30 июня минюсту Турции письмо, где сообщала, что данное судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом 7000 т. Согласно письму, Украина попросила «провести досмотр этого морского судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции. «Надо разбираться в этой ситуации. Судно вроде бы действительно российское — под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).