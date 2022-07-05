Кодекс судейской этики может пополниться правилами поведения в соцсетях

О том, что Кодекс судебной этики может быть расширен за счет правил поведения в соцсетях, 24 мая 2022 г. на пленарном заседании Совета судей рассказал председатель совета Виктор Момотов. «Судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве. В связи с возникновением сложностей и вопросов, связанных с ведением судьями социальных сетей, прошу комиссию Совета судей по этике разработать рекомендации, этические стандарты поведения в соцсетях, дополнив ими Кодекс судейской этики. Это позволит в будущем избежать многих спорных моментов», – сказал он. По словам Момотова, правила поведения не подразумевают под собой ограничения, а помогут выбирать ту модель поведения в соцсетях, которая не приведет к привлечению к ответственности.