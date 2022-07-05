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Кодекс судейской этики может пополниться правилами поведения в соцсетях

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На предстоящем съезде судей Кодекс судейской этики может быть дополнен правилами поведения судей в социальных сетях, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного департамента при Верховном суде России.

Этот вопрос обсуждался на выездных заседаниях оргкомитета по подготовке и проведению X Всероссийского съезда судей и президиума Совета судей России, которые прошли в Белокурихе Алтайского края. «Оргкомитет обсудил ход работы над итоговым документом (резолюцией) Х Всероссийского съезда судей, а также создание рабочей группы для подготовки предложений съезда о внесении изменений в Кодекс судейской этики, касающихся регламентации поведения судей в социальных сетях», – сообщили в пресс-службе.

В повестку Совета судей также включены разработка норм служебной нагрузки судей и работников аппарата и создание судебным департаментом ведомственной охранной структуры для судов.

О том, что Кодекс судебной этики может быть расширен за счет правил поведения в соцсетях, 24 мая 2022 г. на пленарном заседании Совета судей рассказал председатель совета Виктор Момотов. «Судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве. В связи с возникновением сложностей и вопросов, связанных с ведением судьями социальных сетей, прошу комиссию Совета судей по этике разработать рекомендации, этические стандарты поведения в соцсетях, дополнив ими Кодекс судейской этики. Это позволит в будущем избежать многих спорных моментов», – сказал он. По словам Момотова, правила поведения не подразумевают под собой ограничения, а помогут выбирать ту модель поведения в соцсетях, которая не приведет к привлечению к ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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