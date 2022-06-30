Авторское право могут расширить на посты в соцсетях

В случае его принятия Россия может одной из первых войти в число стран, которые признают на законодательном уровне пользовательский контент как объект авторского права, подлежащий защите, говорит соавтор инициативы, доцент НИУ ВШЭ Денис Новак: «В Канаде это уже закреплено в законе об авторском праве, но широкого распространения эта практика в мире пока не получила».