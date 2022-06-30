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Авторское право могут расширить на посты в соцсетях

Сейчас интернет-площадки часто отказывают блогерам в правовой охране контента
Мария Истомина
Пиратство контента, создаваемого пользователями соцсетей, сейчас набирает обороты / Максим Стулов / Ведомости

Совет блогеров при Совете Федерации предложил внести дополнения в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент». Об этом рассказала «Ведомостям» координатор совета, соавтор инициативы Валерия Рытвина. Соответствующий законопроект планируется, по ее словам, внести в Госдуму уже на осенней сессии.

В случае его принятия Россия может одной из первых войти в число стран, которые признают на законодательном уровне пользовательский контент как объект авторского права, подлежащий защите, говорит соавтор инициативы, доцент НИУ ВШЭ Денис Новак: «В Канаде это уже закреплено в законе об авторском праве, но широкого распространения эта практика в мире пока не получила».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных