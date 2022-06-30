Авторское право могут расширить на посты в соцсетях

Авторское право могут расширить на посты в соцсетяхСейчас интернет-площадки часто отказывают блогерам в правовой охране контента
Совет блогеров при Совете Федерации предложил внести дополнения в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент». Об этом рассказала «Ведомостям» координатор совета, соавтор инициативы Валерия Рытвина. Соответствующий законопроект планируется, по ее словам, внести в Госдуму уже на осенней сессии.
В случае его принятия Россия может одной из первых войти в число стран, которые признают на законодательном уровне пользовательский контент как объект авторского права, подлежащий защите, говорит соавтор инициативы, доцент НИУ ВШЭ Денис Новак: «В Канаде это уже закреплено в законе об авторском праве, но широкого распространения эта практика в мире пока не получила».
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