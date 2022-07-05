Пушилин сообщил о переброске подразделений ДНР и ЛНР на донецкое направление
Военные подразделения Донецкой народной республики и одно из подразделений Луганской народной республики перебросят на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Луганская народная республика на данный момент освобождена... Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», — рассказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении территории ЛНР. В результате успешных боевых действий российские и луганские военные установили полный контроль над Лисичанском и несколькими близлежащими населенными пунктами.
В ходе спецоперации российские войска вместе с подразделениями ДНР освободили значительную часть территории республики и установили контроль над Волновахой, Мариуполем м Святогорском.