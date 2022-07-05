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Пушилин сообщил о переброске подразделений ДНР и ЛНР на донецкое направление

Ведомости

Военные подразделения Донецкой народной республики и одно из подразделений Луганской народной республики перебросят на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

«Луганская народная республика на данный момент освобождена... Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», — рассказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении территории ЛНР. В результате успешных боевых действий российские и луганские военные установили полный контроль над Лисичанском и несколькими близлежащими населенными пунктами. 

В ходе спецоперации российские войска вместе с подразделениями ДНР освободили значительную часть территории республики и установили контроль над Волновахой, Мариуполем м Святогорском. 

Ранее по теме: Шойгу оценил потери ВСУ за две недели спецоперации почти в 5500 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных