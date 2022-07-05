Пушилин сообщил о переброске подразделений ДНР и ЛНР на донецкое направление

«Луганская народная республика на данный момент освобождена... Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский», — рассказал Пушилин (цитата по «РИА Новости»).