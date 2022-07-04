Шойгу оценил потери ВСУ за две недели спецоперации почти в 5500 человек
2218 украинских военных погибли и 3251 военный был ранен в течение двух недель в рамках освобождения Луганской народной республики союзными войсками, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251», — заявил Шойгу.
По его словам, за это время российские войска и подразделения народной милиции ЛНР уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов, 6 зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин — реактивных систем залпового огня и т. д.
Шойгу рассказал, что в течение двух недель союзные силы окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка. Российские и луганские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов, а всего в ходе активного наступления взяли под контроль 670 кв. км территорий.
Путин отметил, что подразделения ВС России, которые участвовали в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, а остальные группировки войск должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану.
3 июля Минобороны сообщило, что Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Союзные силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами.