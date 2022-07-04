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Шойгу оценил потери ВСУ за две недели спецоперации почти в 5500 человек

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2218 украинских военных погибли и 3251 военный был ранен в течение двух недель в рамках освобождения Луганской народной республики союзными войсками, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251», — заявил Шойгу.

По его словам, за это время российские войска и подразделения народной милиции ЛНР уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 дронов, 6 зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин — реактивных систем залпового огня и т. д.

Шойгу рассказал, что в течение двух недель союзные силы окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка. Российские и луганские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов, а всего в ходе активного наступления взяли под контроль 670 кв. км территорий. 

Путин отметил, что подразделения ВС России, которые участвовали в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности, а остальные группировки войск должны выполнять задачи по ранее утвержденному плану.

3 июля Минобороны сообщило, что Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Союзные силы установили контроль над Лисичанском и другими близлежащими населенными пунктами. 

Ранее по теме: Взятие Лисичанска означает полное освобождение Луганской республики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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