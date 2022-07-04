Шойгу оценил потери ВСУ за две недели спецоперации почти в 5500 человек

Шойгу рассказал, что в течение двух недель союзные силы окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка. Российские и луганские военные взяли под контроль 25 населенных пунктов, а всего в ходе активного наступления взяли под контроль 670 кв. км территорий.